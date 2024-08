Palermo, revenge porn: altro caso aperto dalla ragazza vittima dello stupro di gruppo al Foro Italico

Una nuova denuncia, stavolta per revenge porn e violenza privata, è stata presentata dalla ventenne che, a luglio dell’anno scorso (ancora diciannovenne), era stata vittima di uno stupro da parte di sette ragazzi in un cantiere abbandonato (nella foto) del Foro Italico, a Palermo. Questa volta ha denunciato l’ultimo ex fidanzato per avere condiviso foto e video dei loro rapporti sessuali - che avevano registrato nel corso dei mesi trascorsi assieme - senza il suo consenso allo scopo di umiliarla agli occhi del nuovo compagno. Ai poliziotti, coordinati dal gruppo della Procura guidato dall’aggiunto Laura Vaccaro, avrebbe raccontato che il suo attuale ragazzo avrebbe ricevuto sul cellulare alcuni filmati che lei avrebbe realizzato nei momenti di intimità durante la precedenza relazione, peraltro terminata in maniera turbolenta.

