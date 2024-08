Palermo, armato di coltello semina il panico in via Roma: bloccato dai carabinieri

Paura ieri sera, 5 agosto, in via Roma, a Palermo: intorno alle 22.30 alcuni passanti hanno visto camminare lungo la via principale del centro storico un ragazzo di origine straniera armato di coltello a lunga lama, circa 32 centimetri.

È scattata subito l'allerta al numero unico di emergenza, il 112, per segnalare l'episodio, e sul posto sono intervenute due pattuglie del nucleo radiomobile dei carabinieri e due militari a bordo delle motociclette. Il ragazzo è stato fermato dopo alcuni attimi di resistenza: i militari hanno intimato all'uomo di mollare l'arma, poi sequestrata. Poi è stato effettuato l'alcol test: il ragazzo in effetti è stato trovato con un tasso alcolemico elevato. Adesso sono in corso le indagini per comprendere se l'uomo avesse intenzione di ferire qualcuno, come mai fosse armato e la provenienza del coltello.