«Non siete soli»: il Gonzaga di Palermo si stringe alla famiglia del bambino morto in piscina

La scuola si è stretta anch’essa nel lutto, ma tenendo ben aperte le sue porte alla famiglia Fertitta, come ha spiegato alla fine della funzione lo stesso Notari: «Abbiamo parlato con i genitori - ha spiegato - abbiamo espresso la nostra piena disponibilità e la nostra vicinanza in questo momento così delicato per loro. Certamente è molto difficile accettare un episodio di questo genere: questo è il momento di stringersi tutti quanti intorno a questa famiglia, che ha bisogno di amore e di sapere che non è sola. Va rispettata. Noi, ripeto, teniamo aperte le nostre porte: se Giuseppe e Chiara avranno bisogno di essere ascoltati, noi saremo qui pronti ad accoglierli, anche se la parola più eloquente in questi casi è il silenzio. Enrico era per noi un bambino speciale, vivace, amato da tutti. E come tutti aveva le sue fragilità che, come ho già spiegato in precedenza, per noi erano un motivo di attenzione in più».