Palermo, operaio cade dentro un cassone e resta bloccato tra mattoni e scarti edili

Un operaio è caduto ed è rimasto bloccato, all'interno di un cassone, con uno degli arti inferiori bloccato tra mattoni, sfabbricidi e altri scarti edili presenti da trasportare in discarica. L’incidente sul lavoro è avvenuto intorno alle 11 di questa mattina. Il personale del Saf vigili del fuoco del distaccamento aeroportuale è intervenuto nell’area del sedime aeroportuale all'interno di un cantiere edile per liberare l'uomo che è stato affidato alle cure del personale 118. L'operaio è stato portato a terra con l'ausilio di un mezzo aeroportuale, normalmente utilizzato per il trasporto dei disabili. Sul posto presente anche la polizia di Stato.