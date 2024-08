Palermo, dodici esclusi sui 106 da assumere alla Rap

Quarantasei arriveranno entro sabato, gli altri entro fine mese. Parliamo degli operatori della raccolta selezionati dalla Rap di Palermo e che sicuramente rappresentano una inversione di tendenza rispetto a quanto avvenuto fino a ora, visto che da tempo si assisteva a pensionamenti senza ricambio, turn over.

In questa settimana l’avvio al lavoro doveva essere per 50 unità, ma 4 sono state escluse per via di dichiarazioni infedeli, presentate al momento di partecipare alla selezione. Si chiedeva sostanzialmente ai vincitori di non avere mai avuto contratti di lavoro a tempo indeterminato, mentre da una verifica con gli uffici del lavoro si era scoperto che non era così.

In realtà i problemi non si fermano a questi 4: alla fine della fiera, dei 106 che devono essere assunti, sono 12 complessivamente coloro che presentano qualche problema di regolarità della domanda e che saranno esclusi.

