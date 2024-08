Palermo, Amg ripristina un tubo del gas danneggiato dai lavori del passante ferroviario

Amg Energia è al lavoro in viale Lazio, a Palermo, dove una tubazione del gas è stata danneggiata dalle opere in corso per la realizzazione del passante ferroviario. Il danno al tubo di bassa pressione ha determinato una fuoriuscita di metano: gli operatori del pronto intervento sono intervenuti tempestivamente, allertati direttamente dalla stessa impresa che sta eseguendo i lavori. Sono state subito avviate e definite le operazioni di messa in sicurezza. Gli operatori hanno ripristinato l’integrità della tubazione con l’applicazione di un collare che ne garantisce la tenuta. L’intervento non ha provocato alcun disservizio.