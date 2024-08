I funerali del bimbo morto in piscina a Palermo, don Cusenza: «Nessuno ha parole di consolazione»

Sono stati celebrati oggi (5 agosto) i funerali del piccolo Enrico, il bimbo di tre anni morto lo scorso venerdì nella piscina nella villa a Sferracavallo a Palermo. La funzione è stata celebrata nella chiesa di Santa Teresa in via Filippo Parlatore. Tanti amici e parenti che si sono stretti ai genitori del bimbo.

«In situazioni come queste nessuno ha parole di consolazione e ricette da dare. L’unica parola può venire da Dio - ha detto nell’omelia il sacerdote Gianpiero Cusenza - avete cercato di spiegare al fratello maggiore dove sei trova Enrico, che è come un angelo. Non possiamo trovare altre risposte se non queste, Enrico è stato accolto da un abbraccio ancora più grande del vostro, che lo avete amato e supportato in questi anni di vita. In questo momento sembra tutto finito, ma le grazie del Signore non sono finite, dobbiamo credere in tutto quello che ci dice Dio».