Furti in tre negozi a Palermo, la polizia ha acquisito le immagini della videosorveglianza

Tre furti in altrettanti negozi sono stati messi a segno a Palermo nella pizzeria «Pizza Uno» di via Massimo D’Azeglio dove è stato portato via il registratore di cassa, a «Piazza Italia» alla stazione Notarbartolo dove sono stati rubati i soldi trovati in cassa e capi di abbigliamento e al «Party Even, negozio di profumi in via Imperatore Federico dove sono stati rubati soldi e profumi). Indaga la polizia che ha acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza dei tre esercizi commerciali.