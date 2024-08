Cinisi, anziano muratore cade da un'altezza di cinque metri: è gravissimo

Grave incidente in via Rocco Chinnici a Cinisi, in provincia di Palermo. Un muratore in pensione F.C. di 75 anni mentre stava effettuando alcuni lavori a casa sua è caduto da un’altezza di cinque metri.

L’uomo è stato soccorso dai sanitari del 118 e trasportato in codice rosso al pronto soccorso di Villa Sofia, dove si trova in gravissime condizioni. L'anziano dovrà essere operato nelle prossime ore.

Lo scorso giugno un muratore di 64 anni, Giovanni Terrana, era morto in un incidente sul lavoro avvenuto a Campofelice di Roccella, simile a quello che si è verificato oggi. Anche in quel caso l'uomo stava lavorando nel cantiere di un'abitazione privata in via Belvedere quando è caduto dal ponteggio.