Cefalù, si nasconde in chiesa dopo un furto: i carabinieri lo trovano e lo arrestano

Aveva pensato di nascondersi in chiesa e invece i carabinieri lo hanno trovato e arrestato. Si tratta di un palermitano che in questi giorni avrebbe messo a segno diversi furti negli esercizi commerciali di Cefalù, in provincia di Palermo. L’uomo, notato in giro questa mattina per le vie del centro della cittadina turistica, è stato inseguito dai militari ma ha cercato di trovare rifugio nella chiesa degli Artigianelli. Ma il trucchetto non è bastato tanto è vero che i carabinieri lo hanno preso e portato in caserma.

Il modus operandi del presunto ladro era stato ormai accertato attraverso i video acquisiti dagli investigatori: il malvivente, durante la chiusura pomeridiana, forzava le porte d’ingresso dei negozi e portava via i soldi in cassa. Recentemente, infatti, c'erano state diverse denunce da parte dei commercianti di Cefalù e per questo motivo era scattata la caccia all’uomo.

Quando stamattina qualcuno lo ha riconosciuto, sono partite le segnalazioni ai carabinieri che sono riusciti a bloccare il pregiudicato che avrebbe decine di precedenti per furto a Palermo e in tanti comuni della provincia.