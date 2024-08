Strage di Altavilla, chiesto il processo per la figlia di Barreca

La Procura minorile chiede il processo e l’11 settembre, davanti al giudice per i minorenni Nicola Aiello, si terrà l’udienza preliminare per decidere il rinvio a giudizio della figlia diciassettenne di Giovanni Barreca, l’unica sopravvissuta - con il padre - alla strage di Altavilla Milicia: è accusata di omicidio plurimo e occultamento di cadavere.

Lei, che ha 17 anni, viene giudicata da sola: i presunti complici, il padre, la coppia di «fratelli di Dio» Sabrina Fina e Massimo Carandente, rispondono di fronte alla giustizia ordinaria. L’accusa è di avere ucciso la mamma della ragazza, Antonella Salamone, e i fratelli Kevin e Emmanuel, di 16 e 5 anni, al culmine di un rito per la liberazione dal demonio. La ragazzina potrebbe fare l’abbreviato e ottenere così uno sconto di pena: rischia comunque una condanna molto pesante, ma non l’ergastolo, non previsto nel rito dei minori. La minorenne ha già confessato il proprio ruolo ma minimizzandolo.