Palermo, saranno celebrati lunedì prossimo i funerali del piccolo Enrico annegato in piscina

Restituita alla famiglia la salma del piccolo Enrico, il bimbo che oggi avrebbe compiuto tre anni, morto ieri nel primo pomeriggio nella piscina della villa in via Tritone a Palermo. Per gli investigatori si è trattato di un terribile incidente. Le indagini sono condotte dai poliziotti del commissariato di San Lorenzo.

Il piccolo dormiva con il padre nel divano mentre la mamma era a letto con l'altro figlio di un anno in un'altra stanza. Il bimbo si è svegliato, ha aperto la finestra ed è uscito fuori cadendo nella piscina. Per lui non c'è stato nulla da fare. I genitori si sono accorti di quanto è accaduto quando hanno bussato alla porta e si sono svegliati.

Il piccolo era in fondo alla piscina: la rianimatrice del 118 per un’ora ha tentato ogni manovra per riuscire a fare il battere il cuore ma ogni tentativo purtroppo è risultato vano.

Nella borgata di Sferracavallo amici e parenti si sono stretti ai due genitori sconvolti. Il padre è un informatore scientifico di 48 anni che, con il fratello, ha creato diverse applicazioni online per la salute delle donne in gravidanza e per i nascituri. La mamma, invece, è rappresentante di una ditta di prodotti di bellezza.