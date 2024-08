Palermo, il parroco don Di Pasquale vicino alla famiglia del piccolo annegato: «Vorrei abbracciarli»

«Se incontrassi i genitori del piccolo Enrico li abbraccerei perché comprendo il loro dolore, il più forte che una madre e un padre possano vivere, quello della perdita di un figlio. E alla comunità direi di non giudicarli perché è stata una tragedia. Nessuno vorrebbe mai vivere un'esperienza di sofferenza estrema così forte». Con queste parole il parroco della chiesa dei Santi Cosma e Damiano a Sferracavallo, don Francesco Di Pasquale, si stringe alla famiglia del bambino, morto annegato nella piscina della villa di famiglia in via Tritone.

A nome di tutto il quartiere, padre Di Pasquale, ha espresso sentite e sincere condoglianze ai parenti del piccolo ma chiede a tutti di «non mettere sulla graticola quei poveri genitori che per lungo tempo non sapranno darsi pace. Comprendo che ci sono in corso gli accertamenti del caso - ha aggiunto il parroco - ma credo che questi genitori debbano essere aiutati e sostenuti. Nel pomeriggio ho visto aggirarsi nel quartiere ambulanza e auto della polizia. Ho capito subito che poteva essere successo qualcosa di molto grave. Poi mi hanno riferito ed è stato un dolore anche per me».

La chiesa di Sferracavallo porta il nome dei santi Cosma e Damiano, protettori dei medici, perché in vita lo erano anche loro.