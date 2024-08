Palermo, furto con spaccata in un negozio di elettronica

Furto con vetrina spaccata a un'attività commerciale di corso Tukory, a Palermo. Il colpo è avvenuto nella notte fra ieri, giovedì 1 agosto, e oggi, in un negozio di accessori per l'elettronica e la telefonia gestito da stranieri. L'indagine è curata dai carabinieri. Al momento si ignora cosa sia stato portato via. I ladri hanno fatto irruzione nel punto vendita spaccando la vetrina. Il furto ripropone ancora una volta il problema della sicurezza nella zona della stazione centrale di Palermo.

Nella foto la vetrina spaccata del negozio preso di mira dai ladri