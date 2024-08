Palermo, commerciante africana di 64 anni rapinata e ferita alla testa: preso il malvivente

Non c’è pace nel centro storico di Palermo, soprattutto nella zona tra via Roma, la stazione centrale e via Maqueda, dove a causa delle scorribande di malviventi, tossicodipendenti e sbandati l’allarme sicurezza resta alto. L’ultimo caso riguarda un assalto in un negozio di generi alimentari di via Divisi, gestito da una commerciante africana di 64 anni. La donna si è trovata faccia a faccia con un rapinatore che voleva portarle via l’incasso ed ha reagito per difendere i soldi. Per tutta risposta, il malvivente l’ha colpita alla testa con una borraccia e poi si è dato alla fuga.

Alcuni passanti hanno soccorso la signora ed hanno chiesto l’intervento delle forze dell’ordine. La vittima dell’aggressione è stata accompagnata al pronto soccorso del Policlinico per essere medicata: per lei fortunatamente niente di grave. Mentre le pattuglie dei carabinieri si sono messi sulle tracce del bandito, un tunisino di 40 anni che è stato rintracciato non lontano da via Divisi e arrestato poco dopo. Dovrà rispondere di rapina e lesioni.