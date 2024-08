«Manca la perizia fonometrica», sospesa l’attività musicale al Kalandrìa di Sferracavallo

Manca la perizia fonometrica e la polizia municipale sospende l'attività al Kalandrìa di Sferracavallo, sanzionando il titolare per più di 5 mila euro. È il bilancio complessivo di un controllo ispettivo congiunto con la Questura di Palermo, che gli agenti della polizia locale hanno portato a termine ieri sera (1 agosto) nell’ambito dell'attività per il controllo capillare degli stabilimenti balneari e dei locali di pubblico spettacolo della costa palermitana.

Il pub, sebbene autorizzato per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande ai soci, all'atto del sopralluogo, esercitava illecitamente l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in modalità assistita al pubblico ai tavoli. E, inoltre, i rilievi della perizia fonometrica esibita non erano stati effettuati dall’interno dell’abitazione più vicina al locale, così come prescritto dal regolamento movida del Comune di Palermo, in correlazione con la legge 447/1995.

Pertanto, gli operatori intervenuti hanno multato il proprietario per le violazioni riscontrate e ordinato la sospensione dell'attività di intrattenimento musicale, che potrà riprendere solo dopo che il titolare produrrà una regolare perizia fonometrica.