Alcamo, tre rapine fra maggio e giugno: trentunenne finisce in carcere

Sempre a maggio, avrebbe anche sottratto, attraverso le minacce, la somma di appena 5 euro a un ragazzo di 18 anni, anche lui di Alcamo, che stava passeggiando per la strada . Infine, a giugno, avrebbe assaltato lo studio di un professionista di Alcamo, minacciandolo il professionista con una pistola e facendosi consegnare 500 euro dopo averlo costretto a prelevare il denaro dal bancomat.

I militari l’hanno rintracciato nel centro abitato di Alcamo, in compagnia di un pregiudicato palermitano di 42 anni. Nella loro disponibilità, dicono i carabinieri, è stata trovata un’auto che sarebbe risultata rubata nei giorni scorsi in provincia di Palermo.

L'uomo è stato ora portato in carcere a, mentre nei confronti del quarantaduenne palermitano, denunciato per ricettazione, è stato notificato il provvedimento di foglio di via obbligatorio.