Hanno usato una Fiat Uno come ariete per sfondare l’ingresso di un centro scommesse, a Palermo, e fuggire con la cassa praticamente vuota. La polizia indaga sul furto subito dal Bingo Snai di via Messina Marine, dove i ladri, almeno tre, sarebbero arrivati nel cuore della notte a bordo della vettura. Come ricostruito grazie alle telecamere, uno dei ladri è entrato ha rovistato nel registratore di cassa che conteneva poche decine di euro.