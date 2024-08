Palermo, un cavallo stramazza a terra: caos in via Roma

Caos a Palermo, in via Roma, all'altezza della Vucciria: un cavallo, che trainava una delle tradizionali carrozze adibite alla passeggiata dei turisti per le vie del centro storico, è stramazzato al suolo, probabilmente per il caldo. La scena è stata ripresa dai passanti. Il cocchiere (gnuri per i palermitani) ha provato a rimetterlo su, con gran fatica. Il traffico ha subito pesanti rallentamenti, nonostante quel tratto sia all'interno della ztl (zona a traffico limitato). Sul posto anche la polizia municipale, che nell'immediato ha provato in tutti i modi a placare gli animi e a mettere ordine.

Poi il cavallo è stato rimesso su e la situazione piano piano è tornata alla normalità. L'animale sta bene. L'assessore comunale al Benessere animale, Fabrizio Ferrandelli, è arrivato sul posto e ha detto che il servizio veterinario dell’Asp ha certificato che «il cavallo presenta una condizione di serenità, non vi è presenza di sudorazione né mucose orali e oculari congeste, non ha sofferenza di coliche e gli arti sono a posto. Lo zoccolo è provvisto di ferratura antiscivolo con suola di caucciù. frequenza cardiaca e respiratoria nella norma. Si è prescritto a fini cautelativi il rientro in stalla nella giornata odierna al fine di tenerlo sotto osservazione». L'assessore ha aggiunto che la polizia municipale ha avviato i controlli amministrativi.