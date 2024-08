Palermo, giovane arrestato per spaccio allo Sperone: la polizia irrompe dopo averlo osservato a distanza mentre vende la droga

La polizia ha arrestato un giovane di 23 anni, Z.E., per spaccio di droga. Il giovane, che era stato già arrestato in passato sempre per reati legati agli stupefacenti, è stato notato dagli agenti del commissariato di Brancaccio in via Spoto, allo Sperone.

I poliziotti si sono insospettiti, ma non sono entrati subito in azione. Hanno prima chiesto il supporto di unità cinofile dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, seguendo il giovane a distanza. Hanno potuto così osservare lo scambio fra denaro e droga con più di un cliente che, a distanza, veniva fermato e trovato in possesso di stupefacenti. I poliziotti a quel punto si sono diretti verso il giovane, che ha lanciato in strada 4 dosi di hashish e cocaina, poi recuperate dagli agenti. Guidati dal cane poliziotto antidroga Yndira, hanno setacciato le adiacenze dello slargo, nel quale il giovane era stato visto spacciare, trovando così numerosi nascondigli di droga ricavati in anfratti di edifici limitrofi, dove lo spacciatore, facilmente, avrebbe prendere gli stupefacenti e soddisfare le esigenze degli assuntori: complessivamente sono state recuperate e sequestrate 44 dosi di hashish, 20 bustine di marijuana e 18 di cocaina. Il giovane è stato arrestato ed il provvedimento convalidato.