Cinque auto sono state coinvolte in un incidente nella galleria San’Antonio, sull’A18 tra gli svincoli di Giardini Naxos e Taormina, in direzione Messina. I vigili del fuoco del distaccamento di Letojanni sono al lavoro dalle 12. I feriti sono stati affidati alle cure del 118 e per uno di loro è stato necessario l’intervento dell’elisoccorso. Presenti anche polstrada e una squadra del Consorzio autostrade siciliane (Cas).