Dopo il locale, dissequestrato anche l'impianto musicale del Camillo Terrace di Palermo

Dissequestrato anche l'impianto musicale del Camillo Terrace and Restaurant, il locale sul tetto della Feltrinelli di Palermo. Torna, dunque, anche la musica, dopo che lo scorso 3 luglio la stessa attività era stata riaperta dopo la decisione del gip. Il decreto di revoca della misura è stato firmato nei giorni scorsi dalla procura della Repubblica di Palermo.

Il locale era stato chiuso dalla polizia municipale lo scorso 25 maggio, perché senza autorizzazione sarebbe stato trasformato in una discoteca. La contestazione è che nel corso di un controllo fossero state trovate circa 500 persone che ballavano.

Secondo la difesa, rappresentata dagli avvocati Giovanni Rizzuti e Gianluca Corsino, legali di Dario Castagna, titolare dell'attività, nel locale quella sera non ci sarebbero state 500 persone ma 350, di cui 126 avrebbero cenato, per cui l’attività di ristorazione non potrebbe essere considerata una copertura per una discoteca abusiva. L’attività di ristorazione, su decisione del giudice, era continuata, anche per salvaguardare i posti di lavoro.