Palermo, il titolare di un lido all'Addaura non aveva i requisiti per preparare e somministrare il cibo: scatta la multa

A Palermo la polizia municipale ha multato il titolare di un lido sul lungomare Cristoforo Colombo, all’Addaura. Il proprietario è stato sanzionato con oltre 6 mila euro per diverse violazioni sull’orario di chiusura e sulla somministrazione di cibo e bevande.

I vigili urbani hanno contestato anche la mancata esposizione al pubblico della certificazione del ghiaccio alimentare. Infine, hanno accertato che il titolare non era in possesso dei requisiti professionali per la manipolazione e la somministrazione di alimenti.