Emergenza rifiuti, dalla Regione arriva un milione di euro al Comune di Palermo

Un contributo straordinario di un milione di euro al Comune di Palermo per l’emergenza rifiuti. Il governo della Regione Siciliana, su disposizione del presidente Renato Schifani, si appresta a depositare in Aula un emendamento alla manovra finanziaria in corso di approvazione all’Ars, per andare incontro alle esigenze del capoluogo.

È un contributo per sostenere gli sforzi dell’amministrazione comunale per mitigare l’emergenza, che ha anche risvolti di salute pubblica e un possibile impatto sul turismo, nel pieno della stagione estiva, dice la Regione.

La Regione sta lavorando per risolvere in maniera definitiva e strutturale in tutta l’Isola il problema dello smaltimento dei rifiuti con la costruzione di due termovalorizzatori e di altri impianti pubblici per il trattamento, con l’obiettivo prioritario dell’aumento della raccolta differenziata.