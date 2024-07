Palermo, nuovo raid negli uffici comunali di piazza Giulio Cesare

Ladri entrano negli uffici dello Stato civile e dei Tributi in piazza Giulio Cesare, a Palermo, centinaia di dipendenti in strada in attesa che la polizia scientifica finisca i sopralluoghi.

Questa notte i due uffici hanno subito due raid da parte di alcuni vandali che hanno messo a soqquadro i locali e portato via un bottino ancora da quantificare: questa mattina dopo l’amara sorpresa è arrivata la polizia, che sta conducendo le indagini. I dipendenti intanto non posso fare altro che attendere fuori dagli uffici.

E si leva l’ennesimo grido rabbia per una situazione «di mancata sicurezza che abbiamo denunciato più volte - attacca Antonio Nicolao, vice presidente della prima circoscrizione - più volte abbiamo sottolineato come nella zona manchi il controllo del territorio, la serratura del cancello che da accesso agli uffici è rotta da mesi e chiunque si introduce ogni sera per fare i suoi comodi: era questione di tempo». Fa eco il presidente di circoscrizione Giovanni Bronte: «Adesso basta - ha detto - chiediamo sicurezza e video sorveglianza». E intanto sul sito del comune viene comunicato che gli uffici dello Stato civile per oggi rimarranno chiusi.