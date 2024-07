Palermo, fa la spesa al Lidl ma non la paga: ladro bloccato da un carabiniere

Stava fuggendo con il bottino quando è stato intercettato da un carabiniere fuori dal servizio. È successo questa notte davanti il supermercato Lidl in via Rosario Nicoletti (l’ex stabilimento Coca Cola nella strada che conduce alla borgata di Sferracavallo), a Palermo. Il malvivente era riuscito ad introdursi all’interno dei locali dell’attività e ad arraffare piccole quantità di generi alimentari che stava portando via, ma la sua fuga è stata interrotta da un militare dell’arma fuori servizio che in quel momento passava da lì e ha intuito cosa stesse accadendo: il carabiniere si è identificato e ha provato a fermarlo.

Tra i due è nata una colluttazione che ha messo in fuga il ladro, che ha abbandonato la merce rubata e fatto perdere per il momento le proprie tracce. Il militare è stato medicato dai sanitari del 118 che sono arrivati sul posto, mentre il bottino è stato restituito alla direzione del supermercato. Adesso sono in corso le indagini e sono state acquisite le immagini delle telecamere di video sorveglianza per risalire all’autore del furto.