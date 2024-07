La strage di Altavilla, fissata la data per la perizia psichiatrica su Barreca

Si terrà il 6 agosto al palazzo di giustizia di Termini Imerese l’incidente probatorio per valutare le condizioni di Giovanni Barreca, l’uomo accusato insieme alla figlia, Sabrina Fina e Massimo Carandente di avere ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Kevin ed Emanuele nella villetta ad Altavilla Milicia.

Si dovrà eseguire una perizia psichiatrica per valutare le condizioni di Barreca, se al momento degli omicidi l'imbianchino era incapace di intendere e di volere, se è capace di reggere il dibattimento e se è un soggetto pericoloso socialmente. In questi giorni l’avvocato Franco Janfer Critelli e il criminologo Gianni Spoletti incontreranno in carcere Sabrina Fina. Tra fine agosto e inizio settembre il legale chiederà di entrare nella villetta dove si è consumata la strag