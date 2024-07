La Sicilia brucia: venti incendi in due giorni

Sono dieci gli incendi divampati oggi in Sicilia che hanno visto impegnati i forestali, i vigili del fuoco e i volontari della protezione civile. Tre a Catania, due ad Agrigento, tre a Caltanissetta, uno a Palermo e uno a Enna.

Nel Catanese i roghi sono divampati a Caltagirone in contrada Vignitta e in contrada Ramione, a Belpasso; nel Nisseno i roghi nel capoluogo in contrada Besaro e Campofranco, a Niscemi in contrada Cutugno; nell’Agrigentino nel capoluogo in via Piersanti Mattarella e a Racalmuto in contrada Ponte Gianfilippo. Un incendio anche a Nicosia, vicino al centro abitato. Infine, nel Palermitano, a Corleone in contrada Giaconia.