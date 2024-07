Rifacimento delle strade a Palermo, dal 30 luglio divieti di sosta e limitazioni al traffico fra la Cala e il Foro Italico

Divieti di sosta e transito su una sola carreggiata. Disagi in vista per il traffico nella zona fra via Crispi e il Foro Italico, a Palermo. A partire da martedì 30 luglio, infatti, entrerà in vigore l'ordinanza del Comune per consentire il rifacimento della pavimentazione stradale del tratto che va dall’uscita del sottopasso di piazza XIII Vittime fino all’incrocio con via Lincoln, compresi i tratti di via Cala e del Foro Italico.

I lavori andranno avanti per una decina di giorni e prevedono, nel dettaglio, l’istituzione del divieto di sosta 0-24, nel solo tratto interessato agli interventi con chiusura al transito di metà carreggiata: via Francesco Crispi (tratto compreso tra via Castello e via Cala, carreggiata monte ambo i lati); via Cala (intero tratto, careggiata monte ambo i lati); Foro Uumnerto I (tra via Cala e Porta Felice e tra via Alloro e via Lincoln, carreggiata monte ambo i lati).