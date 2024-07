Palermo, rubato un computer all'Ismett: all'interno c'erano i dati di una ricerca contro il cancro

Rubato un computer portatile all’Ismett di Palermo dove erano memorizzati i dati di una ricerca medica di alcuni anni, utili per la lotta contro il cancro. Le indagini sul furto sono condotte dai carabinieri che hanno visionato le immagini dei sistemi di videosorveglianza per cercare di risalire all’autore del colpo.

Pochi giorni fa un furto simile si era verificato nel reparto di ortopedia del Policlinico, a Palermo, dove erano state rubate una decina di fiale di Ketamina. I ladri sono entrati si sono diretti nell’infermeria in cui sono tenuti i farmaci e li hanno portati via. La Ketamina viene utilizzata per i cavalli o come stupefacente. Le indagini sono condotte dalla polizia.