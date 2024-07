Telecamere in spiaggia a Carini contro chi abbandona rifiuti, il sindaco: «Continuano a usare il litorale come una discarica»

Pulizia straordinaria in notturna della fascia costiera di Carini, purtroppo attanagliata dal malcostume dell’abbandono di rifiuti indifferenziati a bordo strada. Nella notte gli operatori ecologici hanno ripulito via Cristoforo Colombo, il Baglio dei Pescatori, via Peonie e via Vespucci. L’intervento è ancora in corso e andrà avanti sino al raggiungimento dei limiti di conferimento in discarica autorizzati. Contestualmente questa mattina all’alba sono state create alcune «ecopiazzole» che renderanno più agevole differenziare i rifiuti sul lungomare Cristoforo Colombo e in zona Baglio.

«Dato che c’è ancora tanta (troppa) gente - denuncia il sindaco Giovì Monteleone - che continua a usare il litorale come fosse una discarica dove gettare immondizia indifferenziata, invece di separare i rifiuti e conferirli gratuitamente davanti le proprie abitazioni o nel centro comunale di raccolta di via Archimede, abbiamo deciso di installare in via sperimentale diversi carrellati colorati, più le campane verdi, in alcuni punti sensibili del territorio; eco postazioni sotto videosorveglianza continua».