Il Comune di Palermo intima la riparazione del marciapiede ai titolari di un'autorimessa, ma non spetta a loro

Il Comune di Palermo lascia in stato di abbandono tantissimi marciapiedi e strade, ma quando si tratta di intimare la sistemazione in aeree che apparterrebbero a privati è perentorio e impone precise prescrizioni da eseguire in pochissimo tempo. Anche se poi si scopre che è lo stesso Comune a dover fare la manutenzione dei marciapiedi. È quanto hanno scoperto i titolari di una autorimessa. In prossimità di uno dei due ingressi, un passante è caduto e si è fatto male. Per eliminare il pericolo è stata notificata un’ordinanza per l’esecuzione immediata di messa in sicurezza di un tratto di marciapiede sottostante la griglia di areazione, che era sprofondata.

Contro quel provvedimento i titolari, ritenendo che i lavori non spettassero a loro, hanno presentato una nota di osservazioni contro l’ordinanza, accompagnata da una perizia a firma di un architetto, la quale attestava che l’intercapedine sottostante alla griglia di areazione ceduta dai locali dell’immobile di proprietà, non era accessibile. E che serviva unicamente per il ricambio dell’aria, l’isolamento e la protezione dall’umidità dell’intero edificio condominiale. La nota non sortiva l’effetto sperato e così i proprietari assististi dagli avvocati Alessandro Palmigiano (nella foto) e Licia Tavormina hanno presentato un ricorso al Tar.

I giudici amministrativi della seconda sezione, con presidente Federica Cabrini, ed estensore Fabrizio Giallombardo, hanno accolto la tesi affermando che «l’intervento di riparazione per cui è causa dovrà essere adeguatamente - e tempestivamente - posto in essere dalla resistente amministrazione, onde prevenire ulteriori gravi episodi, come quello alla base dell’odierna controversia».

«La sentenza è interessante – ha commentato l’avvocato Alessandro Palmigiano – perché il Tribunale ha chiarito una vicenda che spesso accade, quando si verificano delle situazioni di pericolo in aree in prossima di proprietà privata. L’amministrazione pubblica tende a far gravare sui cittadini l’obbligo di manutenzione, del quale, invece, per legge, quasi sempre, deve farsi carico direttamente».