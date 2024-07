Crisi idrica, Cocina: «I sindaci ci aiutino a trovare pozzi rapidamente»

Cinquantatré interventi in piedi, la carta dei dissalatori come jolly e i pozzi. Il capo della Protezione civile regionale, Salvatore Cocina, ha spiegato a Tgs cosa si sta facendo per arginare l’emergenza idrica. Soluzioni rapide con cantieri già aperti per reperire 1300 litri al secondo e tempi invece più lunghi, mesi e anche un anno per fare diventare «dolce» l’acqua dei nostri mari. Sul tavolo sono stati messi 20 milioni e si stanno già spendendo. Ma cosa si potrà vedere subito? «La scorsa settimana la Regione ha stanziato ulteriori 28 milioni di euro - dice Cocina - per interventi di cui beneficeranno anche Palermo e Caltanissetta. Già il 30 % di questa acqua è nelle reti. È ovvio che prima di fare questa operazione bisogna preparare il progetto, appaltarlo, fare i prelievi per accertarne la bontà e solo dopo si può immettere nelle tubature per l’erogazione».

Ci sono aree dove la crisi si sta facendo sentire di più. L’Agrigentino, il nisseno e l’ennese, mentre nel trapanese si vedono già i primi effetti degli interventi e i disagi stanno diminuendo. E le riduzioni a Palermo? «Diminuirà la pressione di acqua erogata e potrebbero esserci disagi per chi abita nei piani alti - spiega l’ingegnere - .Poi deciderà Amap se avviare in via sperimentale anche riduzioni orarie in 5, 6 quartieri della periferia. Ma la maggior parte della città non verrà toccata dalle riduzioni».