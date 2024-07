Palermo, tentata rapina alle Poste e assalto a un furgone di sigarette allo Zen: presi due giovani del quartiere

A Palermo gli agenti del commissariato San Lorenzo hanno eseguito un’ordinanza cautelare ai domiciliari con braccialetto nei confronti di due giovani, entrambi residenti nel quartiere Zen, accusati di rapina. Il provvedimento è scattato per B.G, di 29 anni, e per L.R.D. di 21. Al primo sono state contestate due rapine, al secondo solo un colpo.

Secondo le indagini dei poliziotti lo scorso 29 dicembre in tre sono entrati all’ufficio postale in via Gino Zappa, sempre allo Zen, per portare via i soldi della cassa continua. Tra loro c’era B.G. di 29 anni. I tre tentarono di sfondare la saracinesca. La prontezza di riflessi della direttrice sventò il colpo. La direttrice si chiuse in ufficio con i vetri antisfondamento e i tre scapparono senza riuscire a portare via i soldi. Per questo tentato colpo sono ricercati altri due giovani.

Il tentativo di rapina avvenne all'orario di pranzo, poco dopo che il personale dipendente aveva chiuso la saracinesca dell’ufficio. I tre, ben sapendo che di lì a breve la cassa continua sarebbe stata rifornita di denaro dall’interno, diedero vita ad un'azione di sfondamento della saracinesca, usando come ariete un ciclomotore rubato. Così come mostrato dalle telecamere, per il personale dipendente della filiale la percezione dell’assedio vissuta dall’interno generò angoscia. Eppure, la direttrice riuscì a rintanarsi all’interno di una stanza protetta da un vetro antisfondamento, anticipando di una frazione di secondo l’ingresso dei malviventi in filiale e salvando di fatto se stessa ed il denaro. I rapinatori presero atto dell’impossibilità di portare a termine il colpo e, non senza manifestare violenza e senso di rivalsa, abbandonarono il campo.