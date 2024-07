Castronovo, scoperti 3 lavoratori in nero in un bar e in una stazione di carburante

I carabinieri del nucleo tutela lavoro hanno controllato un bar con pasticceria ed una stazione di rifornimento carburante a Castronovo di Sicilia, in provincia di Palermo. Nella prima attività sono stati trovati due lavoratori senza contratto sugli 8 complessivamente occupati, nella seconda uno era in nero sui 5 regolarmente assunti. La presenza di lavoratori non assicurati in percentuale superiore al 10 per cento ha fatto scattare a carico di entrambe le attività l’adozione del provvedimento di sospensione. I datori di lavoro per riaprire le rispettive attività hanno dovuto provvedere alla loro regolarizzazione. Contestate alle ditte anche violazioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.