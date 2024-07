Palermo, il video dei vitelli al pascolo tra i rifiuti a Borgo Nuovo

Vitelli al pascolo tra la spazzatura nel quartiere Borgo Nuovo, a Palermo. Una vicenda più volte segnalata dai residenti del quartiere e ora denunciata anche sui social dal parlamentare regionale, Vincenzo Figuccia.

«Mi trovo costretto a segnalare una condizione sanitaria e sociale preoccupante che soffoca come una cappa la nostra città, vitelli al pascolo tra i rifiuti in una giornata dal caldo cocente, che mette ancora più in evidenza le problematiche già esistenti» dice Figuccia.

«La città, in particolare alcune aree periferiche, è sempre più sottoposta al degrado. Questa situazione, già critica - continua il deputato regionale - è stata ulteriormente aggravata da un incendio che lo scorso anno ha colpito Borgo Nuovo. La scena attuale è desolante: tra i rifiuti accumulati, mucche e vitelli circolano indisturbati nei pressi di via Erice».