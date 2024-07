Palermo, ritrovata la panchina rubata e portata via sullo scooter: era nella zona dei Danisinni

È stata ritrovata dai carabinieri la panchina che ieri, domenica 21 luglio, era stata rubata a Palermo. È stata ritrovata nella zona dei Danisinni. Sono in corso indagini per risalire al ladro che ieri l’ha rubata in via Juvara, all’angolo con via Polara. Era stato ripreso mentre la portava via su una Vespa. I militari hanno riconsegnato la panchina all’assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, che aveva denunciato il furto alle autorità ed anche sui social .

L'assessore è andato personalmente dai carabinieri, assieme agli operai comunali, per prelevare la panchina e ricollocarla in via Filippo Juvara (come mostra il video). «Esprimo un profondo ringraziamento - ha commentato Ferrandelli - agli organi di stampa che hanno aiutato a rafforzare l’opinione pubblica e hanno permesso alle forze dell’ordine in pochissime di ritrovare il bene comune. Lì dove l'amministrazione incontra la cittadinanza attiva e fa sistema comune, c'è poco spazio per individualisti ed egoismi».