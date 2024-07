Erano troppo vicini alla costa: multati sei diportisti a Mondello e a Capo Zafferano

La guardia costiera ha multato sei diportisti perché non rispettavano la fascia di mare riservata alla balneazione. Le multe sono scattate a Mondello e a Capo Zafferano. Al porticciolo di Sferracavallo sono state multate 50 autovetture per sosta vietata. Complessivamente sono state contestate violazioni per 11.500 euro. Nel corso del fine settimana i militari hanno soccorso un bagnante con difficoltà respiratorie a Baia dei Francesi, e un marittimo a bordo di una nave che era partita dal porto di Palermo. In entrambi i casi i due uomini sono stati trasportati a riva e affidati alle cure del 118.