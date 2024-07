Balestrate, il delitto davanti alla discoteca: diciottenne dalla comunità al carcere, avrebbe gettato Bacchi a terra

Avrebbe afferrato per il collo Francesco Bacchi, facendolo cadere a terra prima che venisse colpito a morte dai calci sferrati da un altro: si aggrava la posizione di uno degli indagati per il delitto davanti alla discoteca Medusa di Balestrate.

I carabinieri hanno portato in carcere C.L., un giovane appena diciottenne oggi e minorenne all'epoca dell'omicidio, ovvero lo scorso gennaio. L'accusa è di omicidio preterintenzionale. Il giovane era stato portato in comunità, ma la sua posizione si è aggravato e i militari lo hanno portato in carcere. Il gip del tribunale per i minorenni Nicola Aiello ha accolto la richiesta della procura e ha applicato una misura cautelare più grave. L'allora minorenne avrebbe colpito Bacchi, ucciso a 19 anni, prima che gli arrivassero i caldi di Andrea Cangemi, ventunenne, imputato per lo stesso omicidio. L’avvocato della difesa, Miria Rizzo, contesta la ricostruzione della procura e del gip. Il giovane, a suo giudizio, avrebbe cercato di sedare gli animi.