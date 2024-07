Palermo, nel mare davanti a Sant’Erasmo rubato il campo gara dei campioni della motonautica

Brutta sorpresa questa mattina per gli organizzatori della Gp Xcat 2024 a Palermo, la gara internazionale, dal 19 al 21 luglio, al molo trapezoidale dove si sfidano le imbarcazioni più veloci per il titolo di campioni del mondo della motonautica. I ladri nel corso della notte hanno rubato il campo di gara che era stato installato ieri nel mare davanti a Sant’Erasmo: boe, corpi morti e quasi 800 metri di cavo. Le transenne sono state gettate tutte in mare. Il furto ha fatto ritardare le prove.

L’Xcat World Championship, la più importante categoria della motonautica internazionale, in questi giorni ha fatto il suo debutto a Palermo, segnando un ritorno in Europa dopo le prime tappe svoltesi in Asia. Le imbarcazioni in gara, capaci di raggiungere velocità fino a 200 km/h sull’acqua, promettono agli spettatori una sfida senza precedenti: i team scenderanno in campo per le competizioni sabato e domenica nel pomeriggio.

L’apprezzamento per queste gare a Palermo era arrivato dal presidente della Regione, Renato Schifani, dal sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dall’assessore comunale allo Spor, Alessandro Anello e dal presidente dell’Ars, Gaetano Galvagno.

Il Gp Xcat di Palermo vedrà sfidarsi 10 dei più importanti team del mondo che arrivano da Emirati Arabi, Gran Bretagna, Belgio, Kuwait, Svezia, Australia e Italia. Attualmente, la classifica è guidata da Victory Team degli Emirati Arabi Uniti, ma i team europei, inclusi i campioni del mondo in carica di Team GB, sono pronti a dare battaglia.