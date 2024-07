Palermo, il lido di Barcarello resterà aperto fino a settembre: il Tar accoglie il ricorso contro la chiusura

A Palermo il lido realizzato a Barcarello resterà aperto per tutta l’estate. Il presidente del Tar, Salvatore Veneziano, con decreto d’urgenza, ha sospeso il provvedimento della Regione Siciliana, che bloccava l’opera. Se ne riparlerà il prossimo 10 settembre quando il ricorso sarà discusso in udienza collegiale.

La ditta Gifra Srls, assistita dall’avvocato Massimo Blandi, ha dimostrato che l’opera non ricade in una zona vincolata. La società ha prodotto la valutazione d’incidenza ambientale e dunque la verifica degli effettivi rischi ambientali sulla zona dell’area marina protetta e Zsc hanno, appunto, portato la sospensione del provvedimento regionale in fase di ricorso.