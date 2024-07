A Palermo buca in strada al centro di via Roma, segnalata con un bastone e un sacchetto

Un bastone di legno ed una busta di plastica gialla. Una sorta di bandiera artigianale per segnalare la buca che si è formata in via Roma, all'altezza di piazza Sant'Anna, nel centro storico di Palermo. Qualcuno l'ha piazzata proprio al centro della strada per evitare che qualcuno ci finisca dentro.

Il Comune, a metà giugno, ha presentato un piano di lavoro milionario per rimettere in sesto le strade della città: sei gli assi viari che saranno oggetto di lavori tra cui Pallavicino-Mondello, Tribunale-Notarbartolo, via Roma, Ospedale dei Bambini-Foro Italico, via Montepellegrino- cimitero dei Rotoli, via Messina Marine- piazza XIII Vittime, alle quali si aggiungono le opere su via Libertà e via Crispi-Belgio. Opere per un totale che sfiora i 9 milioni di euro, cui si aggiungeranno circa 5 milioni per interventi sulle radici degli alberi e i marciapiedi che stanno creando non pochi problemi in città. L'amministrazione comunale conta di concludere le opere entro la fine del 2024.