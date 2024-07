Termini Imerese: palloncini e musica di Vasco per l’ultimo saluto a Marco, il ragazzo morto nell'incidente di via Libertà

Termini Imerese si è fermata per dare l’ultimo saluto a Marco Montano, morto martedì scorso (16 luglio) in un tragico incidente stradale in via Libertà, nei pressi della stazione. Tantissimi amici lo hanno ricordato attraverso l’immagine della sua passione più bella, il cavallo U biunnu: la chiesa Madre, questo pomeriggio, era gremita di persone, mentre tante altre sono dovute rimanere all’esterno per partecipare ai funerali del venticinquenne.

Una grande folla si è radunata per stare vicino alla famiglia di Marco, tecnico stimato di un’azienda che ha sede all’agglomerato industriale. Chi era in chiesa e quelli che hanno ascoltato la messa in piazza Duomo, nonostante il caldo afoso, hanno vissuto momenti di forte commozione . In prima fila e accanto alla bara del giovane, ricoperta di rose bianche, gli amici più stretti che hanno indossato una maglietta con la scritta «Per sempre con noi Montà… Oh Oh» con impressa la foto del suo amato cavallo. Mamma Rosa, papà Leonardo, carabiniere in pensione, e il fratello maggiore Giuseppe hanno seguito la celebrazione raccolti in doloroso e composto silenzio. L’arciprete, don Antonio Todaro, nella sua omelia ha ricordato l’ultimo pellegrinaggio a Gibilmanna al quale aveva partecipato anche il ragazzo: «Un giovane pieno di valori e che amava un animale nobile, che trasmette fede e amore.