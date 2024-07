L'inchiesta su mafia e appalti della procura di Milano: nelle carte spunta anche il depuratore di Acqua dei Corsari, a Palermo

Cosa Nostra che rafforza il «potere economico» entrando in «commesse pubbliche», finanziate con stanziamenti del Pnrr, da decine di milioni di euro, dalla Sicilia alla Calabria fino in Lombardia. Poi, i tentativi di infiltrarsi in grandi opere in realizzazione, come gli appalti per le Olimpiadi invernali di Milano Cortina, o nella «più grossa infrastruttura in corso di progettazione», il Ponte sullo Stretto. E tra le opere finite nell’inchiesta c'è anche il depuratore di Acqua dei Corsari, a Palermo.

È lo scenario inquietante che viene descritto negli atti della nuova inchiesta della Dda di Milano, guidata dal procuratore Marcello Viola e dall’aggiunto Alessandra Dolci, che ha portato in carcere gli imprenditori Francesco Scirocco e Giovanni Bontempo, legati al clan mafioso dei Barcellonesi, accusati di intestazione fittizia aggravata dall’aver agevolato Cosa Nostra. E a sequestri per 5 milioni, tra cui una villa a Pietrasanta (Lucca).

L’indagine, condotta dalla Dia e dal Gico della guardia di finanza e coordinata dal pm Silvia Bonardi, si è sviluppata a partire da intercettazioni dell’inchiesta che due anni fa aveva portato all’arresto di un altro imprenditore edile e presunto affiliato alla ‘ndrangheta. E dai verbali di due pentiti, che hanno parlato delle mani delle mafie sugli appalti pubblici. Tirando le fila gli investigatori hanno ricostruito che Scirocco, 59 anni, residente nel Messinese e già condannato per concorso esterno in associazione mafiosa, e Giovanni Bontempo, 46 anni, nato a Messina e residente a Milano e con sequestri di società alle spalle, avrebbero gestito in giro per l’Italia numerosi lavori «usando la società Infrastrutture M&B», con sede a Milano, e subappaltando.