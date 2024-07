La mancanza di corrente elettrica crea grandi disagi anche negli ospedali. Alla clinica La Maddalena stamattina ( 17 luglio) sono state sospese tutte le pet e le tac. L'azienda sanitaria non ha fatto in tempo a contattare i pazienti che da tempo avevano prenotato. E chi all'orario concordato, stamattina, si è presentato in clinica, è stato invitato a riprogrammare l'esame perché, a causa del black out, era impossibile procedere con la prestazione.