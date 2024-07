Alia, morto l'imprenditore Salvatore Costanza: «Continua a fare il bomber anche lassù»

Dolore ad Alia, sulle Madonie, per la scomparsa di uno degli uomini più conosciuti e stimati del paese, l'imprenditore Salvatore Costanza, morto all'ospedale di Cefalù a 68 anni. Titolare di un'agenzia di viaggi, l'Idea Viaggi, lascia la moglie Francesca i figli Vincenzo e Marzia.

La salma è arrivata oggi, mercoledì 17 luglio, nella Chiesa di Santa Rosalia, dove è stata allestita la camera ardente, mentre i funerali si svolgeranno domani giovedì 18 Luglio alle 16 nella stessa chiesa. Ad Alia, oltre per la sua agenzia di viaggi, era conosciuto per la sua grande passione per le moto (era stato uno dei fondatori del Moto Club Alia) e per il suo passato da calciatore: non per nulla era ancora chiamato bomber.

«Potrei mettere valanghe di foto con il mio bomber preferito, quando piccolino mi sedevo tra le sue gambe nelle foto di rito pre partita, o quando sulla sua moto insieme al mio babbo mi portava la prima bici, quando provava la mia moto appena comprata, quando tutte le mattina andavo al liceo sul suo pullman, quando crescendo ho avuto la fortuna di giocarci insieme. Mi mancheranno le sue simpatiche battute e i suoi consigli ( sulla mia vita privata e non ), che pochi potevano permettersi. Ciao Salvatore, anzi bomber come ti chiamavo sempre, continua a segnare e a fare i numeri sopra una moto ( come solo tu sapevi fare), sono sicuro che li farai divertire anche lassù», scrive un amico, Enzo Chimento, su Facebook.