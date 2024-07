Tragico schianto sulla Palermo-Catania, muore un motociclista di 34 anni

Ancora un incidente mortale in Sicilia. Un uomo di 34 anni ha perso la vita in uno schianto con la sua moto sulla Palermo-Catania, all'altezza dello svincolo di Scillato, in direzione del capoluogo siciliano.

Secondo quanto ricostruito, la vittima, in sella ad una moto di grossa cilindrata, avrebbe perso il controllo del mezzo, per cause ancora da ricostruire, schiantandosi contro il guard rail. L'impatto è stato fatale. Inutili i soccorsi del 118. Il tratto di strada dell'A19 è chiuso con disagi al traffico.