Molti locali non rispettano l'ordinanza in occasione del Festino a Palermo, multati dalla polizia municipale

«Spiace constatare che nell’ambito delle manifestazioni del 400° Festino di Santa Rosalia, svolte in un clima di serenità, con l’impegno di tantissimi operatori di polizia di tutte le forze dell’ordine, con una gran folla di cittadini e turisti, qualcuno, seppure avvisato per tempo, abbia voluto contravvenire ad una ordinanza del sindaco Lagalla che era semplicemente frutto del buon senso», dice il comandante Angelo Colucciello.

Nel corso delle attività di controllo è stato anche rilevato che 8 attività avevano più tavoli e dehors rispetto a quanto autorizzato, violando, spesso non di poco, la concessione di occupazione al suolo pubblico, rilasciata dal Suap del Comune di Palermo, andando ben oltre le strisce bianche che segnano i limiti minimi di sicurezza di via Maqueda.

Nove locali non hanno rispettato l’ordinanza sindacale e smontato i dehors in vista del Festino. Si tratta di locali che si trovano sull’asse di via Maqueda tra piazza Vigliena e Discesa dei Giovenchi. Gli agenti della polizia municipale hanno iniziato alcuni accertamenti per contestare le violazioni ai titolari dei pub.

«Rivolgo il mio plauso al personale della polizia municipale, prontamente intervenuto sui luoghi con 8 pattuglie, che ha portato al rispetto dell’ordinanza frutto di precise indicazioni ricevute in sede delle varie sedute del Comitato per l’ordine e della sicurezza pubblica, tenutesi nelle fasi preliminari all’evento - dice l’assessore al Traffico e alla polizia municipale, Dario Falzone -. Sarebbe auspicabile che tali comportamenti non si ripetano per non essere poi costretti a reiterare le attività sanzionatorie».