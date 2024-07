Incidente mortale a Termini Imerese, un ragazzo di 25 anni perde la vita dopo uno schianto in moto

Un uomo di 25 anni è morto in un incidente stradale a Termini Imerese nel pomeriggio. La vittima, M.M., viaggiava in sella alla sua moto quando in via libertà, nella strada che conduce alla stazione ferroviaria, si è schiantato contro una vettura.

L'impatto è stato tremendo: il giovane è stato trasportato in ospedale ma non c'è stato niente da fare, nonostante i soccorsi e la corsa in ospedale. Tutta da ricostruire la dinamica, con la polizia municipale ed i carabinieri che sono arrivati sul posto per ricostruire la dinamica.