Bagnanti e diportisti soccorsi in mare dalla guardia costiera di Palermo

I militari della guardia costiera di Palermo hanno soccorso una donna in difficoltà a Capo Zafferano rimasta ferita al ginocchio nella zona di Tre Piscine, Cala Cuore, dopo una caduta. La bagnante è stata affidata alle cure del 118 non appena è stata portata alla banchina di Porticello.

Sempre i militari della capitaneria hanno soccorso due persone a bordo di un kayak, a Barcarello, e quattro diportisti ad Aspra rimasti in balia delle onde che non riuscivano a rientrare. L’equipaggio della nave Diciotti ha spento un piccolo incendio divampato su un gommone con due persone a bordo.

Nel corso dei controlli poi le squadre della guardia costiera hanno sanzionato tre gestori di stabilimenti balneari con 3 mila euro di multa, per inosservanza della ordinanza di sicurezza balneare: nello specifico in uno non c’era il bagnino, nel secondo le dotazioni di primo soccorso e infine le mancata segnalazione acque sicure. Sono stati multati due diportisti per mancanza di documenti di bordo, mentre ad altri quattro conduttori di unità da diporto per aver dato fondo all’ancora in una zona non consentita dell’area marina protetta di Capo Gallo - Isola delle Femmine. Infine è stata elevata una multa di 229 euro perché il diportista è stato bloccato in prossimità di Capo Zafferano in una zona di mare riservata alla balneazione.